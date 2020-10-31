أسماء حكام مباريات ختام منافسات الدوري المصرى

السبت، 31-10-2020
10:57 ص
محمد عبد الحارس
أعلنت لجنة الحكام
، حكام مباريات اليوم
بالدورى المصرى الممتاز كالاتى..
وأسندت اللجنة إدارة مباراة سموحة وأف سي مصر، للحكم عبد العزيزالسيد "حكم ساحة"، ووليد حميد "مساعد أول" وأحمد زيدان "مساعد ثان" ومحمد الديب "حكم رابع" وخالد الغندور"حكم فيديو" وعمرو رمضان "مساعد حكم فيديو".
ومباراة بيراميدز والمقاولون العرب، يديرها الحكم جهاد جريشة "حكم ساحة" ومحمد السيد "مساعد أول" وطارق مصطفى "مساعد ثان" ومحمد علي كامل "حكم رابع" ومحمود دسوقي "حكم فيديو" ومحمود وفا "مساعد حكم فيديو".
وختاما مباراة طلائع الجيش والأهلي، أسندتها للحكم أمين عمر "حكم ساحة" وأسامة عبد اللطيف "مساعد أول" وتامر سمير "مساعد ثان" وعمرو عبد الفتاح "حكم رابع" وعمرو الشناوي" حكم فيديو" ومحمود ناجي "مساعد حكم فيديو".