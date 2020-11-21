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أسماء حكام مباريات اليوم بالكأس

حكم
حكم
 
السبت، 21-11-2020 10:40 ص أمير سعد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد أسماء حكام مباراتي غدا السبت فى بطولة كأس مصر.
حكام لقاء الأهلى وأبو قير للأسمدة على النحو التالي : حكم ساحة: محمد سلامة حكم مساعد: محمد العزازي حكم مساعد: أحمد شاهين حكم رابع: مجدى خاطر حكم فيديو: وائل فرحان حكم مساعد فيديو : محمد الجلاوى.
فيما أسندت اللجنة إدارة مباراة الزمالك وأف سي مصر إلى طاقم حكام مكون من : حكم ساحة : محمود عاشور حكم مساعد : نور سعيد حكم مساعد : ماجد المليجى  حكم رابع : محمد عبد العزيز حكم فيديو : محمود بسيونى حكم مساعد فيديو : صبرى إبراهيم.

 

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