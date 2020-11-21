أسماء حكام مباريات اليوم بالكأس

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة
برئاسة وجيه أحمد أسماء حكام مباراتي غدا السبت فى بطولة كأس مصر.
حكام لقاء الأهلى وأبو قير للأسمدة على النحو التالي : حكم ساحة: محمد سلامة حكم مساعد: محمد العزازي حكم مساعد: أحمد شاهين حكم رابع: مجدى خاطر حكم فيديو: وائل فرحان حكم مساعد فيديو : محمد الجلاوى.
فيما أسندت اللجنة إدارة مباراة الزمالك وأف سي مصر إلى طاقم حكام مكون من : حكم ساحة : محمود عاشور حكم مساعد : نور سعيد حكم مساعد : ماجد المليجى حكم رابع : محمد عبد العزيز حكم فيديو : محمود بسيونى حكم مساعد فيديو : صبرى إبراهيم.