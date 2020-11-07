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أحمد فتحي يعلن لأول مرة سر رحيله عن الأهلي: خفت يحصلي زي هذا اللاعب
أحمد فتحي يعلن لأول مرة سر رحيله عن الأهلي: خفت يحصلي زي هذا اللاعب
السبت، 07-11-2020
06:26 ص
أحمد عادل شعبان
كشف أحمد فتحي - لاعب بيراميدز - أنه أراد الرحيل من النادي الأهلي قبل أن تهتف الجماهير ضده وتطالبه بالاعتزال.
وقال في لقاء مع برنامج "اللعيب": حزنت كثيرًا عندما هتف الجمهور ضد كابتن حازم إمام رغم أنني كنت طفل صغير.
وأضاف: بين يوم وليلة من الممكن أن تتغير الأمور، والناس تتذكر النهايات فقط، وأتمنى أن يكون توقيت رحيلي مناسب .
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الزمالك
احمد فتحى
حازم امام
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