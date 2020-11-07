أحمد فتحي يعلن لأول مرة سر رحيله عن الأهلي: خفت يحصلي زي هذا اللاعب

أحمد فتحي يعلن لأول مرة سر رحيله عن الأهلي: خفت يحصلي زي هذا اللاعب

كشف أحمد فتحي - لاعب بيراميدز - أنه أراد الرحيل من النادي الأهلي قبل أن تهتف الجماهير ضده وتطالبه بالاعتزال.



وقال في لقاء مع برنامج "اللعيب": حزنت كثيرًا عندما هتف الجمهور ضد كابتن حازم إمام رغم أنني كنت طفل صغير.



وأضاف: بين يوم وليلة من الممكن أن تتغير الأمور، والناس تتذكر النهايات فقط، وأتمنى أن يكون توقيت رحيلي مناسب .

