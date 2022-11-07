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أثار السخرية.. أول تعليق من الإسماعيلي على «كرش» صالح جمعة (صور)

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صالح جمعة
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الإثنين، 07-11-2022 02:09 م

علق خالد زين نائب رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ، على الصورة المنتشرة لصالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، خلال مباراة الدراويش الودية مع الرباط والأنوار، التي أقيمت أمس الأحد، وهو يظهر فيها بـ “كرش" بسبب الوزن الزائد.
وتعرض صالح جمعة، لانتقادات لاذعة من جماهير الكرة المصرية بسبب الوزن الزائد الذي ظهر عليه تحديدًا في منطقة البطن.

وقال خالد زين خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «ملعب البلدوزر»، المذاع عبر فضائية «الشمس»: «صالح جمعة، وعدنى اليوم انه هيسعى ويجتهد في التدريبات من أجل إنقاص وزنه وعودته لمستواه الفني المعروف عنه، وذلك في حضور الجهاز الفنى بقيادة جاريدو».

وأشار: «تم حل أزمة اللاعب التونسي اسعد الجزيري، بعدما دفعنا له مبلغ 12 مليون جنيه، وهذا مبلغ كبير على النادي الإسماعيلي، وهو ما تسبب في معاناة النادي من أزمة مالية».


 

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