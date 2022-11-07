أثار السخرية.. أول تعليق من الإسماعيلي على «كرش» صالح جمعة (صور)

الإثنين، 07-11-2022
02:09 م
علق خالد زين نائب رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي
، على الصورة
المنتشرة لصالح جمعة
، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، خلال مباراة الدراويش
الودية مع الرباط والأنوار، التي أقيمت أمس الأحد، وهو يظهر فيها بـ “كرش"
بسبب الوزن الزائد.
وتعرض صالح جمعة
، لانتقادات لاذعة من جماهير الكرة المصرية بسبب الوزن
الزائد الذي ظهر عليه تحديدًا في منطقة البطن.
وقال خالد زين خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «ملعب البلدوزر»، المذاع
عبر فضائية «الشمس»: «صالح جمعة
، وعدنى اليوم انه هيسعى ويجتهد في التدريبات من
أجل إنقاص وزنه وعودته لمستواه الفني المعروف عنه، وذلك في حضور الجهاز الفنى
بقيادة جاريدو».
وأشار: «تم حل أزمة اللاعب التونسي اسعد الجزيري، بعدما دفعنا له مبلغ 12
مليون جنيه، وهذا مبلغ كبير على النادي الإسماعيلي
، وهو ما تسبب في معاناة النادي
من أزمة مالية».