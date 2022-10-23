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رئيس الإسماعيلي يكشف مفاجأة وراء إقالة حسني عبدربه

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حسني عبدربه
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الأحد، 23-10-2022 09:35 ص
كشف يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي سبب إقالة حسني عبد ربه من منصب مدير الكرة للفريق الاول لكرة القدم بعد الهزيمة أمام الأهلي في بطولة الدوري الممتاز .

وقال يحيي الكومي خلال تصريحات لـ أون تايم سبورت : حسني عبد ربه معشوق الجماهير الاسماعيلية والمصرية والافريقية ولا أحد يشكك في نجوميته كلاعب لكن كإداري لم يوفق خلال الفترة الماضية وأعتقد أنها كانت تجربة جيدة .

وأضاف الكومي : حسني عبدربه لا يناسب المرحلة القادمة ويحتاج اكتساب خبرة أكثر وتعاقدنا مع مدرب أجنبي ولا نريد أن يكون هناك تأثير علي قراراته من أي مدرب مصري .

وأكمل : حسني عبد ربه تجاوز حدوده كمدير كرة وبالتالي كان أفضل قرار إبعاده قليلا عن الصورة وأعتقد ان السبب هو الحماس الزائد وتعامله في بعض الأحيان كلاعب وليس كمدير للكرة .

وأوضح : يجب أن يضحي الجميع لعودة نادي الإسماعيلي لمكانته الطبيعية في الدوري ونتمنى تحقيق بطولة مع جاريدو الذي نجح في كل تجربة خاضها علي الأقل بحصوله علي بطولة واحدة.

واختتم يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي تصريحاته قائلا : أطالب الجماهير بمساندة الفريق في مشواره الصعب املا في العودة لمكانتنا الطبيعية .
 

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