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38 جنيهًا.. سعر الدولار يتراجع في السوق السوداء ويستقر بالبنوك

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الدولار
الأربعاء، 03-05-2023 11:05 ص

 

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس.

بينما تراجع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء إلى مستوى تراوح بين 37 و38 جنيهاً.

 

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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