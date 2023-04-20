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بعد وصوله 37 جنيهًا في السوق السوداء.. سعر الدولار في البنوك اليوم

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الدولار
Native
Teads
الخميس، 20-04-2023 11:42 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 20 أبريل 2023 في البنوك العاملة في مصر، على الرغم من وصوله 37 جنيها في السوق السوداء.
كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 للشراء و30.93 للبيع وجاء سعر الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي
سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد
سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 30.88 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي
سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الاستثمار العربي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوناني

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي اليوناني مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.
 

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