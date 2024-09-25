الدولار يسجل أعلى سعر أمام الجنيه في البنك الأهلي





واصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه في تعاملات اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2024، في البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، مع مواصلة الإعلان عن تغييرات في رؤساء البنوك الحكومية والخاصة وترقب لمزيد من التعيينات للبنك الزراعي المصري والبنك العقاري المصري العربي.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.58 جنيه للشراء، 48.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.51 جنيه للشراء، 48.61 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.