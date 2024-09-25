الأربعاء 25 سبتمبر 2024
توقيت مصر 22:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يسجل أعلى سعر أمام الجنيه في البنك الأهلي

علقة موت.. حبس زوجة تعدت على زوجها ونجلها وأحدثت فيهما إصابات خطيرة بسوهاج

أشهر وزراء مبارك يعود للعمل بقرار رئاسي

قريباً.. زيادة جديدة في أسعار البنزين

بالصور.. أنباء عن اغتيال الإعلامية نور عباس داخل سيارتها

فيديوهات مخلة..ضبط "وحش الكون" وابنتيها بالإسكندرية (فيديو)

إسرائيل تعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ بحزب الله.. والحزب ينعيه

القبض على إسلام بحيري داخل شقة في التجمع الخامس

حزب الله يطلب من إيران شن هجوم على إسرائيل.. وطهران تصدمه

الكويت تتجه لرفع سعر البنزين على الوافدين فقط

الدولار يسجل أعلى سعر أمام الجنيه في البنك الأهلي

2022090804010414
ا
الأربعاء، 25-09-2024 02:18 م


واصل  سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه في تعاملات اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2024، في البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، مع مواصلة الإعلان عن تغييرات في رؤساء البنوك الحكومية والخاصة وترقب لمزيد من التعيينات للبنك الزراعي المصري والبنك العقاري المصري العربي.

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.58 جنيه للشراء، 48.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.51 جنيه للشراء، 48.61 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.

إقرأ ايضا

images

قفزة جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

2071863_0

سعر الدولار الآن بعد الارتفاع المفاجئ في البنوك

2215829_0

​لم يحدث منذ 4 سنوات.. قرار أمريكي عاجل بشأن الدولار

أخبار متعلقة

images

قفزة جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

2071863_0

سعر الدولار الآن بعد الارتفاع المفاجئ في البنوك

2215829_0

​لم يحدث منذ 4 سنوات.. قرار أمريكي عاجل بشأن الدولار

210-092512-dollar-price-in-egypt-tuesday-september-17-2024_700x400

بعد قرار السعودية وتوقعات بهبوط حاد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

ث

بعد قرار المركزي اليوم.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم رسمياً

2024_8_25_10_14_37_679

تحرك الأخضر.. كم سجّل سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي تثبيت الفائدة؟