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قفزة جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

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الثلاثاء، 24-09-2024 02:18 م


سجل سعر الدولار ارتفاعاً جديداً أمام الجنيه اليوم الثلاثاء، في البنوك العاملة بمصر، حيث وصل سعره فى البنك المركزى المصرى اليوم 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

 

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و48.59 جنيه و48.69 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و48.59 جنيه 48.69 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.59 جنيه للشراء.

48.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

48.59 جنيه للشراء.

48.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.59 جنيه للشراء.

48.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.59 جنيه للشراء.

48.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.59 جنيه للشراء.

48.69 جنيه للبيع.

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