يواصل الارتفاع.. سعر الدولار يسجل مفاجأة في البنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6 يونيو 2024، ارتفاعا جديداً، ونستعرض فيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6 يونيو 2024، استقر في بنك قناة السويس، نحو 47.57 جنيه للشراء، 47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى سجل في بنك المصرف المتحد، اليوم الخميس 6 يونيو 2024، عند 47.57 جنيه للشراء، 47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في البنك الأهلي، الخميس 6 يونيو 2024، نحو 47.57 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في بنك مصر، اليوم الخميس، 6 يونيو 2024، نحو 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في البنك التجاري الدولي، اليوم الخميس، 6 يونيو 2024، عند 47.57 جنيه للشراء، 47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الخميس، 6 يونيو 2024، عند 47.57 جنيه للشراء، 47.67 جنيه للبيع.