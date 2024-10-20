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بعد قرار المركزي وزيادة البنزين.. ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه لهذا الرقم

الأحد، 20-10-2024 02:16 م

 

ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، الأحد 20 أكتوبر 2024، في مستهل التعاملات الأسبوعية بالبنوك وشركات الصرافة.

 

وقرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة كما هي، كما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه لن تكون هناك زيادة جديدة بأسعار المحروقات خلال الـ6 أشهر المقبلة، وذلك بعد إعلان الحكومة عن ارتفاع جديد في الأسعار، الجمعة الماضي.

 

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي، إن "الدولة تحملت خلال الفترة الماضية التكلفة الأكبر للأسعار تخفيفًا عن المواطن"، لافتا إلى أنه "تم الاتفاق بعد الزيادة التي حدثت في أسعار المواد البترولية، لن تكون هناك زيادة مرة أخرى خلال الـ6 أشهر المقبلة، وإذا استقرت الأسعار بمتوسط 73 دولارًا للبرميل من الممكن ألا تتم الزيادة لنهاية 2025".

أسعار الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.57 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري سجل 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.

 

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع .

 

وبلغ سعر صرف الدولار الآن في بنك قناة السويس 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار في بنك مصر

 

سعر الدولار في بنك مصر وصل إلى 48.58 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي سجل 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية وصل إلى 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وصل إلى 48.58جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في كريدي أجريكول سجل 48.60 جنيه للشراء و 48.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك نكست “الاستثمار العربي سابقا” سجل 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار في بنك البركة سجل 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار في المصرف المتحد سجل 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي سجل 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.

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