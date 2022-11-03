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من جديد.. البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2%

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البنك المركزي
Native
Teads
الخميس، 03-11-2022 09:49 ص

أظهرت بيانات منشورة على موقع البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2% في عطاء أول أمس الثلاثاء على الوديعة الثابتة لمدة (7 أيام) في مزاد السوق المفتوح لسحب جزء من فائض السيولة في البنوك مقابل عائد.
وارتفعت الفائدة على الوديعة الأسبوعية من 11.75% إلى 13.75% بعد قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة يوم الخميس الماضي تزامنا مع تحرير سعر الصرف وموافقة الصندوق على ضخ قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وسحب البنك المركزي سيولة من البنوك بقيمة 75 مليار جنيه بعدد 16 طلبا من أصل طلبات مقدمة بقيمة 241 مليار جنيه.

ويأتي ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يطرحها البنك المركزي أسبوعيًا للتحكم في المعروض النقدي داخل السوق، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم.
 

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