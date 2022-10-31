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تراجع سعر الدولار في بنكين اليوم الإثنين.. ويسجل هذا الرقم في باقي البنوك

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الدولار
Native
Teads
الإثنين، 31-10-2022 11:33 ص


تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين في بنكي العربي الأفريقي والبركة مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بختام تعاملات أمس الأحد.

وكان سعر الدولار قفز أكثر من 4 جنيهات في البنوك يومي الخميس والأحد الماضيين، مع إعلان البنك المركزي اتباع نظام سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب الخميس الماضي.

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 23.80 جنيه للشراء، و23.90 جنيه للبيع.

بنك مصر: 23.80 جنيه للشراء، و23.90 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 23.85 جنيه للشراء ، و23.95 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 22.80 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.80 جنيه للشراء، و23.90 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 23.80 جنيه للشراء، و23.90 جنيهًا للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 24.10 جنيه للشراء، و24.20 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.12 جنيه للشراء، و24.20 جنيه للبيع.

بنك البركة: 23.90 جنيهًا للشراء، و24 جنيها للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
 

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