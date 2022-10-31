تراجع سعر الدولار في بنكين اليوم الإثنين.. ويسجل هذا الرقم في باقي البنوك

الإثنين، 31-10-2022
11:33 ص
تراجع سعر الدولار
اليوم الاثنين في بنكي العربي الأفريقي والبركة مع بداية
التعاملات، مقارنة بمستواه بختام تعاملات أمس الأحد.
وكان سعر الدولار
قفز أكثر من 4 جنيهات في البنوك يومي الخميس والأحد
الماضيين، مع إعلان البنك المركزي اتباع نظام سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب
الخميس الماضي.
أسعار الدولار
اليوم
البنك الأهلي المصري: 23.80 جنيه للشراء، و23.90 جنيه للبيع.
بنك مصر: 23.80 جنيه للشراء، و23.90 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 23.85 جنيه للشراء ، و23.95 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 22.80 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 23.80 جنيه للشراء، و23.90 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي: 23.80 جنيه للشراء، و23.90 جنيهًا للبيع، بتراجع 10
قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 24.10 جنيه للشراء، و24.20 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.12 جنيه للشراء، و24.20 جنيه للبيع.
بنك البركة: 23.90 جنيهًا للشراء، و24 جنيها للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء
والبيع.