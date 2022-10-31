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الدينار الكويتي في حتة تانية.. ارتفاع غير مسبوق أمام الجنيه

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دينار كويتي
Native
Teads
الإثنين، 31-10-2022 03:08 م

ارتفعت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، خاصة الدينار الكويتي، بعد آخر ارتفاع شهده الدولار مقابل الجنيه اليوم.

وسجل سعر الدينار الكويتي 73.96 شراء و81.27 بيع، وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 6.39 شراء و6.44 بيع، كما سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري 6.44 شراء و6.55 بيع.

أما العملات الأجنبية فسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري 23.98 شراء و24.12 بيع، وسعر الدولار سجل 23.9 شراء و24.15 بيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 27.95 شراء و28.1 بيع.

وجاءت الزيادة في سعر الدولار، بعدما انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2% في البنوك، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بشكل كبيرا.

وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس، رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة، مايعادل 2% في اجتماع استثنائي.

وجاء ذلك من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، فقد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل الى 13،25٪ و14،25٪ و13،75٪،على الترتيب.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هواحتواء الضغوط التضخمية الناجمة من جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
 

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