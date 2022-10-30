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قفزة جديدة.. الدولار يتخطى الـ 24 جنيهًا في 7 بنوك لأول مرة في تاريخه

2022090804010414
الدولار
Native
Teads
الأحد، 30-10-2022 03:02 م


تخطى سعر الدولار اليوم الأحد 20 أكتوبر حاجز الـ24 جنيها مصريا لأول مرة في تاريخه، في البنوك العاملة بالسوق المصري.

جاء ذلك بعد جلستي عمل من قرار البنك المركزي  بتحرير سعر الصرف والسماح للبنوك بالتعامل على المشتقات المالية للجنيه، وترك سعر الدولار أمام الجنيه لآليات العرض والطلب.

وفيما استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 22.99 جنيه للبيع و22.85 جنيه للشراء وفقا لموقع البنك المركزي، قفزت أسعار الدولار في مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 24.20 جنيه.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 23.15 جنيه للشراء في مقابل 23.20 جنيه للبيع، كما سجل نفس الأسعار في بنك مصر الحكومي.

وسجل سعر الدولار في 7 بنوك عاملة بالسوق المصرفية المصرية 24.10 جنيه للشراء مقابل 24.20 جنيه للبيع وفقاً للأسعار المتداولة وهي بنوك، المصرف المتحد وبنك قناة السويس وكريدي أجريكول مصر والبنك العقاري المصري العربي وبنك قناة السويس وبنك SAIB وبنك بلوم.

ووصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 24.12 جنيه للشراء و24.20 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع.
 

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