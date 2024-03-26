ارتفاع سعر الدولار بشكل مفاجئ لأول مرة منذ التعويم

الثلاثاء، 26-03-2024
11:58 ص
ارتفع سعر الدولار
مقابل الجنيه بشكل مفاجىء منذ تعاملات أمس الاثنين في 9 بنوك لأول مرة منذ تحرير سعر صرف الجنيه خلال آخر 3 أسابيع.
كان سعر الدولار
ارتفع إلى نحو 50 جنيها بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي وعاود الانخفاض تدريجيا حتى هبط تحت 47 جنيها قبل أن يعود للارتفاع اليوم بشكل مفاجئ.
تفاصيل تحرك سعر الدولار
خلال منتصف التعاملات في 9 بنوك اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع بزيادة 81 قرشا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع بزيادة 82 قرشا.
بنك القاهرة: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع بزيادة 71 قرشا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع بزيادة 81 للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع بزيادة 90 قرشا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع بزيادة 85 قرشا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع بزيادة 93 قرشا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع بزيادة 86 قرشا للشراء والبيع.