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كم وصل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية؟

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الدولار
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Teads
الثلاثاء، 23-08-2022 12:40 م
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقرارًا في 10 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بنهاية تعاملات أمس.
أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.11 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
 

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