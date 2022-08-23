كم وصل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية؟

الثلاثاء، 23-08-2022
12:40 م
سجل سعر صرف الدولار
مقابل الجنيه
استقرارًا في 10 بنوك، مع بداية تعاملات
اليوم الثلاثاء مقارنة بنهاية تعاملات أمس.
أسعار الدولار
اليوم
البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.
بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 19.11 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
بنك البركة: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.