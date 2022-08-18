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بعد استقالة محافظ النبك المركزي.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

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بعد استقالة محافظ البنك المركزي.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

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الدولار
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الخميس، 18-08-2022 11:01 ص
ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس، في أول يوم بعد استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر.
وسجل الدولار في بنكى الأهلى ومصر، اليوم الخميس 18-8-2022، نحو 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيهاً للبيع، وسجل اليورو داخل بنكى الأهلى ومصر، 19.3789عند الشراء وعند البيع سجل 19.5394.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار العملات في البنوك المصرية تغييرا جديدا عقب عودة البنوك للعمل.
أسعار الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك المصرية مقابل الجنيه:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزى المصرى
سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزى عند الشراء 19.1003، وللبيع 19.1783.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى
سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلى 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى Cib:
وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجارى الدولى Cib إلى 19.12 جنيهًا للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.18.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامى
سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصر أبوظبى الإسلامى 19.1500 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 19.1800.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول
وصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 19.11 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.18.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيهاً للشراء، و19.18 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلى المتحد
وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلى المتحد نحو 19.12 جنيهاً للشراء، 19.18 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتى
وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلى الكويتى نحو 19.15 جنيهاً للشراء، 19.18 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 19.12 جنيهاً للشراء، و19.18 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد
وصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 19.1 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC
وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك «إتش إس بي سي» إلى 19.08 للشراء وعند البيع وصل إلى 19.18.

سعر الدولار اليوم في بنك SAAB
وصل سعر الدولار في بنك سايب إلى 19.08 جنيها للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
 

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