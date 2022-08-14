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بزيادة 19 قرشًا.. الدولار يقفز أمام الجنيه في أيام

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الدولار
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الأحد، 14-08-2022 10:29 ص

استقر سعر صرف الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه مع بداية التعاملات في 10 بنوك، مقارنة بمستواه بختام تعاملات الخميس الماضي.

ولكن ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 19 قرشا منذ الأسبوع قبل الماضي وحتى اليوم.

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.08 جنيه للشراء ، و19.18 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
 

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