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ارتفاع سعر الدولار لأعلى سعر منذ 3 أسابيع

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الدولار
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الأربعاء، 17-08-2022 09:17 ص
شهدت أسعار الدولار ارتفاعا كبيرا  بالسوق المحلية والعالمية، مقابل سلة من العملات.
ووسعت أسعار الدولار اليوم مكاسبها لليوم الثالث، مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.
وشهد مؤشر الدولار ارتفاعا اليوم الثلاثاء بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 106.94 نقطة الأعلى منذ 28 يوليو الماضي  من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 106.48 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 106.43 نقطة.
وشهدت أسعار الدولار ارتفاعا في تعاملات الأمس بنسبة 0.8 %، لليوم الثاني على التوالي، وبأكبر مكسب يومي منذ 2 أغسطس الحالي.

وجاء ارتفاع أسعار الدولار مدعومة بتسارع عمليات الشراء بعد بيانات صادمة عن الاقتصاد الصيني.

اسعار الدولار اليوم
وشهدت أسعار الدولار اليوم استقرارا ، اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.09 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع.


وعن  سعر الدولار اليوم في مصر على صعيد الأسعار المحلية ، فتداولت  البنوك أسعار الدولار اليوم  ما بين "19.08 - 19.15" جنيه للشراء و"19.16 - 19.18" جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلى
وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم ، سجل 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم سجل  19.10  جنيه  للشراء ، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلى 19.16 جنيه للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.

وضمن أسعار الدولار اليوم سجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.08 جنيه.

يبحث الكثير عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.10 جنيه للشراء.

ويبحث المصريون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.16 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم
وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.18 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.15 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.
 

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