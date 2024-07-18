كامل الوزير: الدولار سينخفض إلى 25 جنيهاً





قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إن لديه خطة لترشيد الاستيراد عن طريق زيادة التصنيع المحلي، والعمل على التصنيع بجودة عالية قادرة على المنافسة في الداخل والخارج.

وأضاف أنه في حالة تطوير الصناعة في مصر سيتم ضخ العملة الصعبة، ما يقلل الطلب على الدولار ويرفع قيمة الجنيه المصري أمام العملة الصعبة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار حينها إلى 25 جنيها في حالة تطوير قطاع الصناعة، وكذلك انخفاض سعر رغيف العيش من 120 قرشا إلى 60 قرشا.

وتابع، مصر لديها 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة نريد العمل عليها فورا، وأن صناعات السيراميك وحديد التسليح متميزة، وأيضا صناعات النسيج وكلها قادرة على المنافسة بالخارج وهو ما سنعمل على تشجيعه وزيادة تصديره.