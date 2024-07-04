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هل يعود لـ 50 جنيهاً؟.. سعر الدولار اليوم في البنوك

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الخميس، 04-07-2024 01:37 م


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 4 يوليو 2024، في بداية التعاملات بعد انخفاضه أمس بالبنوك، وبالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك غدًا الجمعة، فيما يلي أسعار الدولار وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 4 يوليو 2024 في بنك قناة السويس، سجل استقرارًا عند 48.9 جنيه للشراء، 48.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك المصرف المتحد، الخميس 4 يوليو 2024، استقر 48.1 جنيه للشراء، 48.2 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في البنك الأهلي، الخميس 4 يوليو 2024، نحو 48.9 جنيه للشراء، 48.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في بنك مصر، اليوم الخميس 4 يوليو 2024، نحو 48.9 جنيه للشراء، 48.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في البنك التجاري الدولي، اليوم الخميس 4 يوليو 2024، نحو 48.9 جنيه للشراء، 48.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الخميس 4 يوليو 2024، نحو48.12 جنيه للشراء، 48.22 جنيه للبيع.

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