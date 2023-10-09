رسميًا وفي السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

الإثنين، 09-10-2023
01:39 م
سجل سعر الدولار
خلال التعاملات الرسمية اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار
اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
بينما سجل الدولار
اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
أما بالنسبة لسعر الدولار
اليوم في بنك الإسكندرية فسجل سعر 30.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه، وسجل في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.
سعر الدولار
في السوق السوداء
وسجل سعر الدولار
اليوم في السوق السوداء، ما بين 39 و39.50 جنيه للشراء، و40 و40.50 جنيه للبيع.
أسعار العملات أمام الجنيه المصري
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 32.63 جنيه للشراء و32.78 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 37.72 جنيه للشراء و37.89 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 33.86 جنيه للشراء و34.02 جنيه للبيع.
سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.64 جنيه للشراء و20.73 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.65 جنيه للشراء و100.10 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري
سجل الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.
سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري
سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.