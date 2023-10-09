الإثنين 09 أكتوبر 2023
توقيت مصر 21:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رسميًا وفي السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

عضو لجنة العفو الرئاسي يكشف سبب تطوعه للدفاع عن قاتل إسرائيليين في الإسكندرية

علاء مبارك ينشر فيديو لوالده يتنبأ فيه بـ طوفان الأقصى

شاهد.. لحظة النطق بالحكم على قاتلي طبيب الساحل ورد فعلهم

تطلب الخلع بعدما ضبط جارهما ابنته مع زوجها في الشقة

أول ظهور لـ جوري المغربية بعد أنباء ترحيلها من الإمارات لإصابتها بالإيدز وتعلق

عاجزون عن السيطرة حتى الآن.. بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي

شاهد لحظة اقتحام مقاتلي القسام معسكر إسرائيلي وقتل وأسر جميع الجنود

إسرائيل تعلن العثور على عدد صادم من الجثث في موقع مهرجان موسيقي هاجمته المقاومة

أب يقتل ابنه الشاب طعنًا بالسكين في الشرقية لسبب صادم

رسميًا وفي السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

IMG-20231009-WA0024
الدولار
الإثنين، 09-10-2023 01:39 م


سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل سعر 30.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه، وسجل في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء
وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 39 و39.50 جنيه للشراء، و40 و40.50 جنيه للبيع.

أسعار العملات أمام الجنيه المصري

سعر اليورو في البنك المركزي المصري
سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 32.63 جنيه للشراء و32.78 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 37.72 جنيه للشراء و37.89 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 33.86 جنيه للشراء و34.02 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.64 جنيه للشراء و20.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.65 جنيه للشراء و100.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري
سجل الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري
سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.

إقرأ ايضا

IMG-20231008-WA0016

سعر الدولار اليوم رسميًا وهذا سعره في السوق السوداء

IMG-20231008-WA0021

البنك المركزي يتدخل.. بشرى سارة للمصريين بعد ساعات

الدولار-3

بعدما وصل 45 جنيهًا في العقود الآجلة.. سعر الدولار الآن في السوق السوداء

أخبار متعلقة

IMG-20230926-WA0015

تخطى 40 جنيهًا.. تعرف على سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك

IMG-20230925-WA0003

سعر الدولار والريال السعودي في السوق السوداء اليوم

2018-02-02T031955Z_1263101169_RC121E967DD0_RTRMADP_3_ASIA-CURRENCY-POLICY

سعر الدولار رسميًا اليوم ويسجل هذا الرقم في السوق السوداء

IMG-20230914-WA0018

46 جنيهًا.. توقعات بقفزة صادمة في سعر الدولار بعد تقرير "فيتش"

images (2)

"فيتش" تتوقع تعويم الجنيه نهاية العام ليصل لهذا الرقم

IMG-20230913-WA0016

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالسوق السوداء بفارق كبير عن البنوك