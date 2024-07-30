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قفزة مفاجئة في سعر الدولار أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

2024_1_31_10_5_7_981
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الثلاثاء، 30-07-2024 01:44 م

 

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك في تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس.

 

سعر الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.

 

بنك مصر: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.

 

بنك القاهرة: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.

 

بنك البركة: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.

 

بنك قناة السويس: 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 48.34 جنيه للشراء، و48.44 جنيه للبيع.

 

بنك التعمير والإسكان: 48.27 جنيها للشراء، و48.37 جنيه للبيع.

 

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.

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