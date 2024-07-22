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بعد الدولار.. الريال السعودي يقفز أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

بعد الدولار.. الريال السعودي يقفز أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

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الإثنين، 22-07-2024 01:42 ص


بعد أن شهد الدولار ارتفاعا أمام الجنيه، ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتى: 157.25 جنيه للشراء بزيادة 11 قروش، و158.29 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش.

 

سعر الريال السعودي: 12.86 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي: 13.13 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

 

سعر الدينار البحرينى: 126.77 جنيه بزيادة 19 قرشا للشراء، و 128.39 جنيه بزيادة 21 قرشا للبيع.

 

سعر الريال القطري: 12.26 جنيه بزيادة 3 قروش للشراء، و13.27 جنيه بزيادة قرشين.

 

سعر الدينار الأردنى: 67.61 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، و 67.35 جنيه للبيع بزيادة 16 قرشا.

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