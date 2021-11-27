الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

السبت، 27-11-2021
09:01 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
السبت 27 نوفمبر
ارتفاع طفيف بمقدار قرش واحد، حيث سجل 15.73 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس
الصباحية 15.72 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.72جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية
15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار
في البنك التجاري الدولي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.74 جنيه، وسجل الدولار
في بنك قناة السويس 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه.