قفزة جديدة ومفاجئة في سعر الدولار اليوم

الأربعاء، 13-04-2022
12:28 م
شهدت أسعار الدولار
، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا بمقدار 9 قروش، مقابل الجنيه
المصري، في كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة.
وسجل سعر الدولار
فى بعض البنوك المصرية على النحو التالى
سجل في بنك مصر:
18.46جنيه للشراء.
و18.54جنيه للبيع.
سجل في البنك الأهلي المصري :
18.46جنيه للشراء.
و 18.54جنيه للبيع.
وسجل في البنك التجاري الدولي:
18.45جنيه للشراء.
و 18.55 جنيه للبيع.
وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي:
18.47جنيه للشراء.
و 18.55جنيه للبيع.
سجل الدولار
في البنك المركزي
المصري :
18.45جنيه للشراء.
و18.54 جنيه للبيع.