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قفزة جديدة ومفاجئة في سعر الدولار اليوم

2022_1_5_12_22_50_670
الدولار
Native
Teads
الأربعاء، 13-04-2022 12:28 م

شهدت أسعار الدولار، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا بمقدار 9 قروش، مقابل الجنيه المصري، في كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري،  وشركات الصرافة.
وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية على النحو التالى

سجل في  بنك مصر:
 18.46جنيه للشراء.

و18.54جنيه للبيع.

سجل في البنك الأهلي المصري :
 18.46جنيه للشراء.

و 18.54جنيه للبيع.

وسجل في البنك التجاري الدولي:
  18.45جنيه للشراء.

و 18.55 جنيه للبيع.

وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي:
 18.47جنيه للشراء.

و 18.55جنيه للبيع.

سجل الدولار  في البنك المركزي المصري :
 18.45جنيه للشراء.

و18.54 جنيه للبيع.

 

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