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قبل ساعات من اجتماع المركزي.. الدولار يحقق مفاجأة في البنوك اليوم

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الأربعاء، 25-12-2024 02:03 م

 

 

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات الأربعاء 25 ديسمبر، في أغلب البنوك، وسط توقعات بمواصلة الصعود.

 

موعد اجتماع البنك المركزي المصري الأخير في 2024

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثامن والأخير لعام 2024، غدا الخميس، لمناقشة واتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، إذ يأتي هذا الاجتماع بعد أن أبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية، وذلك عقب قرار رفعها في أول اجتماعين خلال العام الجاري بمقدار 800 نقطة أساس (8%) لتصل على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بنسب 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

 

سعر الدولار في مصر اليوم

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 50.83 جنيه للشراء، و51.22 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 50 جنيها للشراء، و51 جنيها للبيع، وسط محدودية التعاملات.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

 

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.84 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

 

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 51.11 جنيه للشراء، و51.21 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.85 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.85 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 51.13 جنيه للشراء، و51.22 جنيه للبيع، بنك أبوظبي الإسلامي.

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