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قفزة جديدة في سعر الدولار ويسجل أعلى رقم في هذا البنك

الدولار
ا
السبت، 14-12-2024 07:42 م



 

 

يواصل سعر الدولار اليوم الخميس ارتفاعه مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.58 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

 

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه  للبيع و بنك مصر سعر جنيه للشراء و50.59 جنيه و50.69 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.59 جنيه 50.69 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.59 جنيه للشراء.

 

50.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

50.59 جنيه للشراء.

 

50.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.59 جنيه للشراء.

 

50.69 جنيه للبيع.

 

 

 

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.59 جنيه للشراء.

 

50.69 جنيه للبيع.

 

الدولار في بنك التعمير والإسكان:

 

50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.59 جنيه للشراء.

 

50.69 جنيه للبيع.

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