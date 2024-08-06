الثلاثاء 06 أغسطس 2024
توقيت مصر 07:08 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة الفنان محمود بندق عن عامر ناهز 47 عاماً

تفاصيل إخلاء سبيل إسلام البحيري

صعود تاريخي للدولار أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

ماذا قال إبراهيم فايق عن قرار الرئيس في قضية أحمد رفعت؟

"أمي كانت خايفة تدفن لوحدها".. تفاصيل جريمة غريبة في القاهرة

موعد مباراة مصر والمغرب على البرونزية في أولمبياد باريس

"المذنب سيعاقب".. قرار عاجل من الرئيس السيسي بشأن وفاة أحمد رفعت

بعد الزيادة المفاجئة.. كم وصل سعر الدولار اليوم في البنوك؟

الداعية محمد أبوبكر يرد على زواجه من صاحبة مركز تجميل متبرجة

تفاصيل أقوال شقيقة "فتاة الهرم": عمها مارس معها العلاقة وسجلت له أثناء معاشرتها

صعود تاريخي للدولار أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

2071863_0
ا
الثلاثاء، 06-08-2024 01:12 ص

 

صعد سعر الدولار إلى مستوى تاريخي جديد خلال تعاملات اليوم، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر 49.58 جنيه لكل دولار لأول مرة.

كان الدولار سجل أعلى قيمة له منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وكانت 49.57، وفق بيانات البنك المركزي.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 75 قرشا خلال تعاملات البنوك اليوم مقارنة بنهاية تعاملات أمس بسبب خروج قوي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة.

 

سعر الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 49.42 جنيه للشراء، و49.52 جنيه للبيع بزيادة 72 قرشا عن نهاية تعاملات أمس.

 

بنك مصر: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع بزيادة 71 قرشا عن نهاية تعاملات أمس.

 

بنك القاهرة: 49.44 جنيه للشراء، و49.54 جنيه للبيع بزيادة 74 قرشا عن نهاية تعاملات أمس.

 

البنك التجاري الدولي: 49.45 جنيه للشراء، 49.55 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا عن نهاية تعاملات أمس.

 

مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشا مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

إقرأ ايضا

استقرار الدولار عند 18.28 جنيه

بعد الزيادة المفاجئة.. كم وصل سعر الدولار اليوم في البنوك؟

2071863_0

سعر الدولار يقفز في البنوك ويسجل هذا الرقم

66a90b7a4c59b760533341c6

كم سيصل سعر الدولار؟.. صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتحرير سعر صرف الجنيه

أخبار متعلقة

استقرار الدولار عند 18.28 جنيه

بعد الزيادة المفاجئة.. كم وصل سعر الدولار اليوم في البنوك؟

2071863_0

سعر الدولار يقفز في البنوك ويسجل هذا الرقم

66a90b7a4c59b760533341c6

كم سيصل سعر الدولار؟.. صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتحرير سعر صرف الجنيه

2024_1_31_10_5_7_981

قفزة مفاجئة في سعر الدولار أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

2024_1_31_10_5_7_981

بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار اليوم في 10 بنوك رسمياً

2295051_0

بعد تخطيه 48 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم