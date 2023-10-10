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بعد ارتفاع التضخم.. سعر الدولار يسجل زيادة جديدة في السوق السوداء

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بعد ارتفاع التضخم.. سعر الدولار يسجل زيادة جديدة في السوق السوداء

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الدولار
الثلاثاء، 10-10-2023 02:17 م


حافظ سعر الدولار  في البنوك اليوم على استقراره مقابل الجنيه، رغم قفزة التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر الماضي.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد ارتفع في سبتمبر إلى 38 بالمئة مقابل 37.4 بالمئة في أغسطس.
وقبل ساعات توقع خبراء اقتصاد استطلعت آراؤهم رويترز أن يرتفع معدل التضخم السنوي  في مصر إلى 37.6% بدلاً من 37.4%، ويشهد التضخم ارتفاعاً منذ يونيو.
سعر الدولار في السوق السوداء
وارتفع الدولار في السوق السوداء استقرارا في سعر الدولار في مصر وسط استمرار لحالة الترقب للتطورات الاقتصادية ليستقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 40.5 جنيها وفق بعض المتعاملين

سعر الدولار في مصر
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري استقراراً عند مستوياته السابقة 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك 
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib
وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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