خدماتك المتميزة من موقع الخدمة كراج اون لاين

يعد موقع كراج اون لاين بنشر
من أفضل المواقع على الإطلاق التي خصصت من أجل صيانة السيارات وإصلاحها، حيث يمكن للموقع مساعدة الأشخاص بسرعة فائقة عند تعطل سياراتهم فقط من خلال إتصال مباشر مع الموقع سواء كان هذا الاتصال عن طريق الأرقام المعلنة من قبل الموقع أو عن طريق التطبيق الذي يمكن للأفراد تحميله على هواتفهم بكل سهولة لموقع الخدمة كراج اون لاين.
أهم الخدمات المقدمة من موقع كراج اون لاين
يعتبر موقع كراج اون لاين من أشهر المواقع المتواجدة داخل دولة الكويت والمتخصصة في مجال تصليح وصيانة السيارات بكافة أنواعها وموديلاتها، فهو عبارة عن كراج متنقل داخل الكويت وكل نواحيها وضواحيها من المدن، كما يهتم الموقع بتقديم الكثير من الخدمات التي لا غنى عنها في عالم تصليح السيارات سواء كان من أعطال أو صيانة لتحصل على سيارتك وكأنها جديدة ومن أهم الخدمات التي يمكنك الحصول عليها من كراج متنقل ما يلي:-
خدمة تبديل تواير من موقع كراج اون لاين
يمكن الحصول على خدمة تبديل تواير
بشكل شامل ومتكامل من موقع كراج اون لاين بكل سهولة، فهي من الخدمات المميزة داخل الموقع التي تقدم للعملاء من أصحاب السيارات المختلفة.
مميزات خدمة تبديل تواير
فمن خلال هذه الخدمة يمكنك ضمان الكثير من المميزات والتي من أهمها ما يلي:-
جميع المنتجات المقدمة إليك لتبديل تواير سيارتك اصلية مائة في المائة.
يتم التبديل بسرعة فائقة مع الأداء والتنفيذ الجيد.
يتم اختيار القطع لسيارتك من قبل الموقع بعناية ودقة عالية.
يوفر قسم تبديل تواير السيارات الضغط المناسب للسيارة والذي يمكن أن يصل من 33: 35 درجة.
الحصول على بعض الخدمات المصاحبة لتبديل التواير مثل تبديل الإطارات للسيارات.
الحصول على هذه الخدمة على مدار اليوم حيث يتاح العمل بالموقع على مدار 24 ساعة باليوم بالإضافة إلى العمل طوال أيام الأسبوع فلا يوجد أيام إجازة بالموقع، وذلك لضمان تقديم الخدمة للعملاء في أي وقت.
سرعة العمل في تقديم الخدمة من تبديل التواير مع الدقة، فيمكن للعميل الحصول على الخدمة في فترة زمنية لا تتعدى 15 دقيقة من وقت الاتصال بالموقع
تعتبر خدمة تبديل التواير كورشة متنقلة يمكن وصولها إليك بسرعة فائقة في أي مكان داخل الكويت وضواحيها.
من أهم ما يميز هذه الخدمة أنها توفر للعملاء تطبيق خاص بالموقع يمكن تحميله على الهاتف المحمول، وذلك من أجل سهولة اتصال العميل بالموقع، كما يوفر أيضا العديد من الأرقام والتي يتم من خلال التواصل خدمة العملاء داخل الموقع وهي كالآتي:-
" 99658112 او 55870102".
يوفر الموقع كافة انواع التواير التي يحتاج إليها العملاء مهما كان حجمها أو مقاسها، بالإضافة إلى أن جميعها من الأنواع الأصلية التي تم استيرادها من الخارج ومن البلاد المعروفة بتصنيعها على أعلى مستوى.
يقدم الموقع خدمة تبديل التواير ويوفر بها أهم أنواع التواير مثل "تواير بريلي، تواير دنلوب، تواير هانكوك، تواير مشلن، تواير بريجستون وغيرهم العديد من الأنواع التي تناسب مختلف الموديلات للسيارات.
خدمة تبديل بطاريات السيارات من موقع كراج متنقل.
تعتبر خدمة تبديل بطاريات
السيارات من أهم الخدمات المقدمة من موقع كراج اون لاين وهي تقدم ضمن العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بمجال تصليح وصيانة السيارات وذلك عن طريق الكراجات المتنوعة التي يمكن أن تنتقل من مكان لأخر في كل نواحي دولة الكويت.
مزايا خدمة تبديل بطاريات السيارات
هناك الكثير من المميزات التي يمكن أن يحصل عليها العملاء عند الإستعانة بخدمة تبديل البطاريات من موقع كراج اون لاين والتي من أهمها ما يلي:-
الحصول على خدمة تبديل البطاريات في أي مكان معطلة به السيارة بدولة الكويت سواء كان أمام المنزل أو المكتب أو على الطريق.
يتاح تقديم العمل بالموقع والاستفادة بخدمة تبديل البطاريات بشكل مستمر طوال اليوم.
يسهل الموقع على العملاء الحصول على أي نوع من البطاريات الأصلية والتي تتناسب مع كافة أنواع السيارات مثل سيارات " أوبل/ بيجو/ شيري/ مارتن/ شيفروليه/ جيب/ سكودا/ فولكسفاغن/ دايو/ كيا/ جاغوار/ مرسيدس/ استون/ بنز/ نيسان/ ايسوزو/ هيونداي/ مارتن/ بورش/ تويوتا/ بنتلي/ فولفو/ دودج/ كاديلاك/ لامبورغيني،/ بي ام دبليو/ دايهاتسو/ مازدا/ رينو/ سوزوكي/ إنفينيتي/ هوندا/ الفا روميو/ لاند روفر/ جي ام سي/ سوبارو/ كرايسلر/ اودي/ فيراري.
خدمة زيوت محرك
من الخدمات المتميزة التي يقدمها الموقع للعملاء عن طريق فريق متخصص يمتلك الكثير من الخبرة، فيقوموا المتخصصين بقياس نسبة زيوت المحرك على مراحل وذلك يكون تبعاً لبعض المعايير المدروسة جيداً.
تعرف على مراحل قياس مستوى زيت المحرك للسيارة
المرحلة الأولى: توضع السيارة في هذه المرحلة بمستوى أفقي، ويتم تشغيل محرك السيارة على درجة منخفضة قليلاً عن العادي.
المرحلة الثانية: ثم يتم وقف تشغيل المحرك من خلال الضغط على مفتاح "الكونتاكت"، والانتظار قليلاً لمدةخمس دقائق فقط.
المرحلة الثالثة: يتم في هذه المرحلة رفع مستوى الزيت وذلك من خلال المكان المخصص لمحرك السيارة.
المرحلة الرابعة: يتم تنظيف المكان الخاص بقياس منسوب الزيت جيداً وذلك يجب أن يكون بقطعة قماش خالية من الوبر.
المرحلة الخامسة: يتم وضع مقياس الزيت مكانه مع رفع منسوب الزيت ويتم ملاحظته من قبل المختصين حتى يصل الزيت للعلامة الموضحة بالأعلى مع مراعاة عدم انخفاض مستوى الزيت للعلامة السفلى.
خدمة إصلاح مكيفات السيارات من موقع كراج متنقل
خدمة إصلاح مكيفات السيارات بجميع أنواعها من أفضل خدمات موقع كراج اون لاين، فهي خدمة مميزة تقدم بأسعار اقتصادية
مناسبة تتناسب مع جميع العملاء وتضم تصليح المكيفات كورشة تصليح متنقلة ومن أهم مميزات هذه الخدمة ما يلي:
فحص المكيفات داخل السيارات ومعرفة أسباب تسرب الفريون بالإضافة إلى تعبئته.
تتيح خدمة تصليح مكيفات السيارات استبدال كمبروسر المكيف.
القيام بفحص المكيف وإعادة تصحيح الضفائر الخاصة به وهو بمكانه.