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الالعاب الاونلاين الأكثر شهرة 2021

الالعاب
الالعاب
Native
الأحد، 25-07-2021 06:14 م
معاناة العديد من الناس من وجود مساحة كبيرة  من الفراغ في حياتهم والتي لا يوجد بها عمل أو دراسة أو إنشغال بمهمة ما، ينتابهم دائما طول الوقت  الشعور بالملل، وفي هذه الحالة قد يلجأ البعض إلى الألعاب الاونلاين والعاب كازينو اون لاين عربي للقضاء على وقت الفراغ والملل الذى يسيطر على حياتهم، لأجل ذلك  يبدأ البحث عن الألعاب الحديثة والتي يكثر الإقبال عليها من قبل المستخدمين واللاعبين، حتى يحصلون على المتعة والتسلية  والأمر ليس هكذا فقط، بل يمكن للفرد أن يلعب  مع أصدقائه أينما كان مكان تواجدهم  في العالم، لذلك استعان الأشخاص الذين لا يملكون الأصدقاء في حياتهم والذين يشعرون بالوحدة والعزلة بهذه الألعاب حيث بالنسبة لهم مسلية وممتعة جداً.
أفضل الألعاب الأونلاين الجماعي 
 فى مقالنا هذا   نقوم  بمساعدتك وتقديم أفضل الألعاب  التي يمكنك أن تختار منها ما يناسب ميولك وهواك ومفضلاتي، حيث نوفر لك المجهود والوقت في البحث عن أشهر وأفضل الألعاب  وإليك أهمها

لعبة  PUBG undefined

وهي من أكثر الألعاب التي حصلت على شهرة واسعة على مستوى العالم كله، وخاصة في الفترات  الأخيرة حيث زاد الإقبال عليها من جميع الفئات  المختلفة، فهي من الألعاب المجانية والجماعية التي تعلق بها الكثير من الأشخاص فقد وصل تحميلها من على جوجل بلاى  في فترة قصيرة إلى أكثر من مليار لاعب من حول العالم، فهي من الألعاب القتالية التي تبدو وكأنها واقعية لدى اللاعبين لذلك حققت شهرة كبيرة،؛ومن أهم ما يميزها أنها تتميز بالإثارة والحركة السريعة متعاوناً مع أصدقائك، ويسهل تحميلها من خلال جوجل بلاي أو App Store.


2. لعبة الشطرنج undefined

يوجد الكثير   من الأشخاص الذين يفضلون  ألعاب الذكاء والتركيز، ويبحثون كثيراً عن الألعاب التي تتمحور  حول تلك الفكرة، لذلك نسهل عملية البحث عليك ونقدم لك أفضل ألعاب الذكاء، حيث يمكنك مشاركة  الاصدقاء في اللعب للاستمتاع بهذه اللعبة  ما عليك إلا تحميل لعبة الشطرنج، ثم فتح برنامج اللعبة و إرسال لصديقك المفضل دعوة ليشاركك اللعب.

3. لعبة FiFa 20 undefined

تعتبر  من أفضل  وأكثر الألعاب الشيقة  التي تم إنشاؤها خصيصاً لمحبي رياضة  كرة القدم، حيث يمكن تحميلها والبدء في لعبها أونلاين بمشاركة الأصدقاء، حيث تعد  أقدم الألعاب وأشهرها، حيث تتمتع بشهرة كبيرة  بين الألعاب الأخرى ويزداد الإقبال عليها من قبل الأشخاص العاشقين لكرة القدم  بشكل كبير من مختلف الأعمار، ومن أهم ما يميز هذه اللعبة أنه يمكنك تشكيل فريق   لتبدأ المتعة  بكل إحترافية لتحقيق أكبر قدر من الإثارة والتسلية   إذا كنت تريد المتعة في اللعب وعدم الإحساس بالملل فعليك بتحميلها  وسوف تجد الاحتراف  الحقيقي الذي لطالما حلمت به أيها البطل .

4. لعبة Call of Duty Undefined

من أكثر  الألعاب التي استحوذت على  شهرة عاليه  وأنتشاراً كبير  فى جميع انحاء  العالم، منذ بداية تاريخ  إصدارها  إلى يومنا هذا، هناك العديد من المقبلين  عليها  ويقومون بتحميلها من قبل الكثير على العديد من المواقع، وإقبال العديد من الأشخاص على تحميلها والبدء في لعبها، وتعتمد اللعبة على أحداث مشوقة  للغاية وهي القصص التي تدور حول الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى بعض الحروب، كما تتميز هذه اللعبة بسهولة تحميلها من جوجل بلاي أو تحميلها من أي موقع للالعاب الالكترونيه.

5. لعبة مونوبولي undefined

إذا كنت من الباحثين عن الألعاب الكلاسيكية فإليك اللعبة الأوسع والأكثر شهرة حول العالم، والتي يلعبها  فئه كثيرة من الأشخاص، فهي من الالعاب الكلاسيكية المحببة لدى الكثير من اللاعبين، كما أصبح الإصدار من هذه اللعبة يتيح للاعب لعبها  بمشاركة العديد من  الأصدقاء، فكل ما عليك هو تحميل اللعبة من جوجل بلاي وارسال دعوة للأصدقاء  لتبدأ فى الإبداع والتميز فى اللعب .

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6. لعبة  GTA undefined

لعبة من الألعاب الفيديو  التي تدور أحداثها حول حياة مجرم عابس يقوم بالكثير من عمليات السرقة، ومن ثم تبدأ له أحداث ومغامرات، و حققت شهرة كبيرة منذ تاريخ إصدارها حتى الوقت الحالي، فيمكنك تحميلها ولعبها بكل سهولة.

7. لعبة Super Smash Bros.Ultimate Undefined

لعبة سوبر ماريو النسخة المحدثة الجديدة، فمن منا لا يعرفها  ولم يلعبها  ولكن تم تحديثها في الفترة الأخيرة، لتصبح من أفضل الألعاب والتي يمكنك مشاركتها مع الكثير من الأصدقاء حيث يمكن أن يصل عدد اللاعبين بها إلى ثماني لاعبين أو أكثر.

8.  لعبة Fortnite undefined

وهى  من أكثر  الألعاب  متعة وتشويق والتي أثارت  صيحه وصيت في الفتره الأخيرة، وذلك لأنها من الألعاب  الممتعة التي حصلت لها شعبية  كبيرة وضخمة فى سوق  الاقتصاد فى العالم وتتشكل  أحداثها حول معركة، تتيح لمشاركة عدد كبير من اللاعبين فيها، الذي يمكن أن يصل عددهم إلى تسعون  لاعب أو أكثر، بالإضافة إلى أنها تحتاج مهارة عالية و نسبة من الذكاء الكبير من اللاعب ليبدأ  اللاعب ببناء الحصون التي تحميه من تصويب اللاعبين الآخرين المشاركين معه في اللعبة.

9. لعبة الالغاز

وهذه اللعبة تتمركز على تفكيرك بشخصية  فنيه أو أي شخصية مشهور عموما ويبدأ باعطائك اختيارات تختارها إذا كانت موجودة فى الشخصية التى فكرت بها فى نفسك أو لا، ثم يسألك وتجيب مراراً وتكراراً  وفي النهاية يخرج لك التوقع الذي كنت تفكر به وتعتبر من الألعاب السحرية نوعا ما.

10. لعبة لودو

وهى لعبه أنشئت حديثاً واشتهرت بين الأشخاص مستخدمي فيس بوك، فيمكنك اللعب مع أي شخص موجود في الأصدقاء لديك  وهى أيضا شيقه وممتعه تشبه لعبة الشطرنج إلى حد ما.

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