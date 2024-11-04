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خبير اقتصادي يكشف مفاجأة عن سعر الدولار في 2025

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الإثنين، 04-11-2024 01:21 ص

أكد محمد أنيس الخبير الاقتصادي، أن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر، وتصريحاتها اليوم فى مؤتمر مع رئيس الوزراء تؤكد أن الموضوع قابل للمناقشة، منوهًا بأن مديرة صندوق النقد ليست متخذة القرر النهائي بشأن صندوق النقد الدولي.

 

وأوضح "أنيس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر يؤكد وجود قابلية للتفاوض والمناقشة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن مصر تعمل بنظام مالي مرن والسعر التنازلي للدولار هو الـ48 جنيه حتى نهاية 2025، منوهًا بأن سعر الصرف بعد 2025 سيكون له العديد من الحسابات.

 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن إدخال والدفع بمزيد من دعم القطاع الخاص في العملية التجارية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري.

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