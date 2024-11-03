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بشكل مفاجئ.. ارتفاع أسعار العملات العربية أمام الجنيه في البنوك

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الأحد، 03-11-2024 11:31 ص

 

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

 

 

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

 

 

سعر الدينار الكويتى: 158.8 جنيه للشراء بزيادة 67 قرشًا، و159.8 جنيه للبيع بزيادة 30 قرشًا.

 

 

 

سعر الريال السعودي: 12.99 جنيه للشراء، و 13.05 جنيها للبيع بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

 

 

 

سعر الدرهم الإماراتي: 13.29 جنيه للشراء، و 13.33 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش للشراء البيع.

 

 

 

سعر الدينار البحرينى: 128.32 جنيه للشراء بزيادة 51 قرشًا، و129.96 جنيه للبيع، بزيادة 54 قرشًا.

 

 

 

سعر الريال القطري: 12.41 جنيه للشراء، و 13.44 جنيه للبيع. بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

 

 

سعر الدينار الأردنى: 68.43 جنيه للشراء بزيادة 27 قرشا، و 69.18 جنيه للبيع، بزيادة 45 قرشًا.

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