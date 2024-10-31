رغم تصريحات رئيس الوزراء.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك

ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، في تعاملات الخميس 31 أكتوبر 2024، في البنوك وشركات الصرافة في السوق المصري.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المراجعة مع صندوق النقد الدولي لا تتضمن الحصول على مبالغ أو قروض إضافية.

وتابع، في تصريحات عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تلك الالتزامات وفقا للظروف المستجدة التي يشهدها العالم، مؤكدا أن المواطن لن يتحمل أي عبء إضافي في الفترة الحالية.

وأشار «مدبولي» إلى أنه بحث مع صندوق للنقد، إطالة أمد بعض الإجراءات لتخفيف حدتها في ظل الظروف التي يشهدها العالم بشكل عام، ومصر بشكل محلي.

وصرح «مدبولي» بأن مديرة صندوق النقد الدولي سوف تزور مصر الأسبوع المقبل، ويعقبها فريق الصندوق للبدء في إجراءات المراجعة الرابعة للصندوق في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعرالدولار الآن في البنك الأهلي المصري 48.79 جنيه للبيع، و48.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر48.79 جنيه للبيع، و48.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية، فإنه سجل 48.75 جنيه للبيع، و48.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

ووصل سعر الدولار الآن في بنك القاهرة إلى 48.79 جنيه للبيع، 48.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

بينما سجل سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.