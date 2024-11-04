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الدولار يقفز في جميع البنوك ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 04-11-2024 03:36 م

 

 

تجاوز سعر الدولار مقابل الجنيه حاجة الـ 49 جنيهًا، حيث سجل سعر صرف الدولار 49.10 جنيه للبيع في البنك الأهلي المتحد.

 

وصعد سعر الدولار بمتوسط 10 قروش تقريبًا في جميع البنوك العاملة في مصر.

 

وكانت أسعار صرف الدولار ارتفعت مقابل الجنيه بأكثر من 20 قرشًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي .

وسجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري48.89 جنيه للشراء و48.99 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار اليوم

 

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري سجل 48.95 جنيه للشراء و 49.05 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني  48.95 جنيه للشراء و 49.05 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار الآن

 

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية 48.93 جنيه للشراء و 49.03 جنيه للبيع .

 

وبلغ سعر صرف الدولار الآن في بنك قناة السويس  48.95 جنيه للشراء و 49.05 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار في بنك مصر

 

سعر الدولار في بنك مصر وصل إلى 48.93 جنيه للشراء و 49.03  جنيه للبيع .

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي سجل 48.94 جنيه للشراء و49.04  جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية وصل إلى 48.94 جنيه للشراء و49.04  جنيه للبيع .

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وصل إلى 48.93 للشراء و49.03   جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في كريدي أجريكول سجل 48.96 جنيه للشراء و 49.06 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك نكست “الاستثمار العربي سابقا” سجل 48.96 جنيه للشراء و49.06 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.96 جنيه للشراء و49.06 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار أمام الجنيه الآن

 

سعر الدولار في بنك البركة سجل 48.93 جنيه للشراء و49.03 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار في المصرف المتحد سجل 48.92 جنيه للشراء و49.02 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي سجل 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع.

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