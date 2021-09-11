تعرف علي سعر الدولار اليوم في المعاملات الصباحية

السبت، 11-09-2021
09:05 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 11 سبتمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس
قيمة معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه،
وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك الإمارات دبي الوطني 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.76 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه
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