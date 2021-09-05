الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأحد، 05-09-2021
09:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
الأحد 5 سبتمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه.
كما سجل الدولار
في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه، وسجل الدولار
في البنك العقاري المصري العربي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .