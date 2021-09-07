الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 07-09-2021
09:15 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر حالة من الارتفاع الطفيف بمقدار
قرش واحد، حيث سجل 15.71 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه
، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك قناة السويس 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.5
جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .