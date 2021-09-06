تعرف علي سعر الدولار اليوم في المعاملات الصباحية

الإثنين، 06-09-2021
08:56 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
الاثنين 6 سبتمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة
معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل الدولار
في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.75 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .