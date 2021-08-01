تعرف على سعر الدولار في المعاملات الصباحية

الأحد، 01-08-2021
09:00 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 1 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة
معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه، وسجل الدولار
في البنك الأهلي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه، وسجل
في بنك عودة 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه.