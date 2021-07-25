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تعرف على سعر الدولار في المعاملات الصباحية بعد انتهاء إجازة العيد

الدولار
الدولار
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الأحد، 25-07-2021 09:03 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 25 يوليو حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.67 جنيه.
وسل الدولار في البنك المركزي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه، وسجل في بنك التعمير والإسكان 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
 

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