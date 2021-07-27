الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 27-07-2021
08:55 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 27 يوليو حالة من الارتفاع بمقدار قرشين،
حيث سجل 15.68 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.66 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73
جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.
كما سجل في بنك عودة 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه، وسجل في بنك
الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.