الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية

الأربعاء، 28-07-2021
08:52 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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واستمر سعر الدولار
اليوم الأربعاء 28 يوليو في الارتفاع الطفيف بمقدار قرش
واحد حيث سجل 15.69 جنيه ، بينما سجل أمس 15.68 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك الأهلي الكويتي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.
كما سجل في بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه، وسجل
في البنك المركزي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.