الإثنين 19 يوليه 2021
توقيت مصر 14:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

مشاهير ضحايا الأخطاء الطبية .. أبرزهم ياسمين عبد العزيز و نجيب الريحاني

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بصورة مفاجئة

آيتن عامر تعلن عن وفاة محمد السعدني: ربنا يصبر أسرته

«طيبة سمير ستنجيه من المرض».. دلال عبدالعزيز تكتب رسالة لزوجها

الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة وسط رقص العمال (فيديو)

الكشف عن تفاصيل حالة ياسمين عبدالعزيز الخطيرة

انضمام لجماعة إرهابية.. حبس عبدالناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام السابق

وفاة الرسام الدنماركي صاحب الصور المسيئة للرسول بطريقة غريبة

رئيس وزراء إثيوبيا: جيشنا جاهز لهزيمة العدو

ADS
 

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
Native
الإثنين، 19-07-2021 10:44 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين تراجع طفيف بمقدار قرشين حيث سجل 15.69 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.
كما سجل في البنك التجاري الدولي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.
 

إقرأ ايضا

المؤفر

أقوى كود خصم نون في مصر 2021 من الموفر

ارشيفية

وزير المالية: دعم الصناديق والحسابات الخاصة بنصف مليار جنيه لصرف مرتبات العاملين

الدولار

ننشر أسعار الدولار في بداية التعاملات الصباحية

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

تراجع مفاجئ في أسعار الدولار بداية المعاملات الصباحية

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

تعرف علي سعر الدولار في المعاملات الصباحية

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

تعرف على سعر الدولار في بداية المعاملات الصباحية