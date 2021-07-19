الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 19-07-2021
10:44 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين تراجع طفيف بمقدار قرشين حيث سجل 15.69
جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73
جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.
كما سجل في البنك التجاري الدولي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه،
وسجل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.