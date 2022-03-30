سعر الدولار في جميع البنوك اليوم الأربعاء

الأربعاء، 30-03-2022
10:05 ص
نقدم
لكم خدمة التعرف على سعر صرف الدولار
الأمريكي خلال التعاملات اليوم الأربعاء
الموافق 30 مارس 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك
العاملة في
السوق المصرية.
سجل
أعلى سعر للشراء اليوم 18.30جنيه في مصرف
أبو ظبي الإسلامي.
البنك
المركزي المصري
18.26جنيه
للشراء، مقابل 18.39 جنيه للبيع.
مصرف
أبو ظبي الإسلامي
18.30جنيه
للشراء، مقابل 18.39 جنيه للبيع.
أسعار
صرف الدولار
الأمريكي:
بنك
الإمارات دبي الوطني
18.27جنيه
للشراء، مقابل 18.37 جنيه للبيع.
بنك
كريدي اجريكول
18.29جنيه
للشراء، مقابل 18.39 جنيه للبيع.
البنك
العربي الإفريقي الدولي
18.27جنيه
للشراء، مقابل 18.37 جنيه للبيع.
بنك
بلوم
18.25جنيه
للشراء، مقابل 18.35 جنيه للبيع.
بنك
مصر إيران للتنمية
18.25جنيه
للشراء، مقابل 18.35 جنيه للبيع.
المصرف
المتحد
18.25جنيه
للشراء، مقابل 18.35 جنيه للبيع.
بنك
المشرق
18.29جنيه
للشراء، مقابل 18.39 جنيه للبيع.
بنك
الكويت الوطني
18.29جنيه
للشراء، مقابل 18.39 جنيه للبيع.
بنك
التنمية الصناعي
18.27جنيه
للشراء، مقابل 18.37 جنيه للبيع.
بنك
أبو ظبي التجاري
18.27جنيه
للشراء، مقابل 18.37 جنيه للبيع.
البنك
الأهلي المتحد
18.29جنيه
للشراء، مقابل 18.39 جنيه للبيع.
بنك
فيصل الاسلامي
18.27جنيه
للشراء، مقابل 18.37 جنيه للبيع.
بنك HSBC
18.27جنيه
للشراء، مقابل 18.37 جنيه للبيع.
بنك
قطر الوطني
18.27جنيه
للشراء، مقابل 18.37 جنيه للبيع.
بنك
مصر
18.27جنيه
للشراء، مقابل 18.37 جنيه للبيع.
البنك
الأهلي المصري
18.27جنيه
للشراء، مقابل 18.37 جنيه للبيع.