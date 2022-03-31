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رسميًا.. البنك المركزي يُخفّض سعر الدولار بعد الوديعة السعودية

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Native
Teads
الخميس، 31-03-2022 11:33 ص

بعد إعلان المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، بوضع وديعة تبلغ 5 مليار دولار في البنك المركزي المصري، انخفض سعر الدولار الأمريكي، رسميًا وفق بيان أسعار العملات الأجنبية المعلن من البنك المركزي.
وانخفض سعر الدولار اليوم بنحو 4 قروش عن أسعار الأمس، وارتفع سعر الين الياباني بحوالي 15 قرشًا.
وتُعد أسعار العملات المعلنة فى تقرير البنك المركزي عن متوسطات أسعار العملات.
سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.23 جنيه للشراء.

18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.25 جنيه للشراء.

18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.22 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.25 جنيه للشراء.

18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.23 جنيه للشراء.

18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس
18.23 جنيه للشراء.

18.33 جنيه للبيع.
 

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