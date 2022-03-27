سعر الدولار اليوم الأحد.. مصرف أبوظبي يسجل أعلى زيادة

الأحد، 27-03-2022
09:01 ص
استقر سعر الدولار
في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم
الأحد 27-3-2022، بعد أن انخفض بمقدار 9 قروش أمس.
وبلغ متوسط سعر الدولار
في البنك المركزي المصري نحو
18.24 جنيها للشراء و 18.38 جنيها للبيع.
وسجل أدني سعر لـ الدولار
نحو 18.25 جنيها للشراء و
18.35 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي،
أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، الكويت الوطني، المشرق، ميد بنك، بلوم"
وسجل سعر الدولا نحو 18.26 جنيها للشراء و 18.36 جنيها للبيع
في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB،الإمارات دبي الوطني، قناة السويس،العقاري
المصري العربي".
وبلغ سعر الدولار
نحو 18.27 جنيها للشراء و 18.37 جنيها للبيع
في بنوك " سايب، الأهلي المتحد،البركة".
وسجل سعر الدولار
نحو نحو 18.28 جنيه للشراء و 18.38 جنيه
للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي، مصر، الأهلي".
أعلي سعر لـ الدولار
وبلغ أعلي سعر للدولار في مصرف أبوظبي
الإسلامي مسجلا
18.32 جنيها للشراء و 18.42 جنيه للبيع.