أسعار الدولار اليوم الخميس 24-3-2022

الخميس، 24-03-2022
11:09 ص
شهد سعر الدولار
في اليوم الثالث من تغيير سعر الدولار
في البنوك،
استقرار على تراجعات الأمس، حيث سجل سعر الدولار
بختام تعاملات الأربعاء، تراجع
بشكل طفيف اليوم مقابل الجنيه في 8 بنوك، بينما استقر سعر الدولار
اليوم في بنك
كريدي أجريكول ومصرف أبوظبي الإسلامي وعدة بنوك أخرى أيضا لم ستغير بها سعر
الدولار
اليوم .
ونستعرض سعر الدولار
اليوم الخميس 24-3-2022
مقابل الجنيه في بعض البنوك التي تعمل في السوق المصرية، وذلك بحسب
شاشات عرض سعر الدولار
اليوم في تلك البنوك بمستهل التعاملات اليوم.
وسجل سعر الدولار
الأمريكي
مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 18.32 جنيه للشراء، فيما سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري 18.42
جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا في سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري عن مستهل الأمس.
وبلغ سعر صرف الدولار
مقابل الجنيه في البنوك تغيرا في بنك مصر حيث
سجل سعر صرف الدولار
مقابل الجنيه في البنوك 18.32 جنيه للشراء، وسجل سعر صرف
الدولار
مقابل الجنيه في البنوك 18.42 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا ببنك مصر.
وسجل سعر الدولار
الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك
الإسكندرية 18.32 جنيه للشراء، فيما سعر الدولار
الأمريكي اليوم مقابل الجنيه
المصري 18.42 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا في بنك الإسكندرية.
في البنك التجاري الدولي بنحو 18.32 جنيه للشراء، ونحو 18.42 جنيه
للبيع، بتراجع 13 قرشا.
ورداً على قيمة تحويل من
دولار الى جنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي فقد سجل 18.32 جنيه للشراء، وأيضا
من من دولار الى جنيه بذات البنك فنحو
18.42 جنيه للبيع.
وفي بنك البركة سجل للشراء نحو 18.32 جنيه ، وعن ما سعر الدولار
اليوم للبيع فقد سجل 18.42 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا عن مستهل التعاملات أمس.
وللتحويل من الدولار
للجنيه في بنك قناة السويس فسجل 18.32 جنيه للشراء، وللتحويل من الدولار
للجنيه
فسجل 18.42 جنيه للبيع.
أما من الدولار
الى الجنيه المصري فقد كان في بنك كريدي أجريكول:
18.45 جنيه للشراء، وأيضا من الدولار
الى الجنيه المصري فسجل 18.55 جنيه للبيع،
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل دولار لكل جنيه نحو 18.48 جنيه للشراء وأيضا دولار
لكل جنيه نحو 18.55 جنيه للبيع.